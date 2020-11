Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

Il cammino senza macchie della Lazio in Champions League fa risalire i biancocelesti nel ranking stilato dalla Uefa. Prendendo in esame la classifica dei Coefficienti per Club, la squadra di Inzaghi occupa ora il 34esimo posto e mette nel mirino il Copenaghen che la precede a meno di un punto. Il successo sul Borussia Dortmund e i pareggi con Zenit e Bruges hanno portato punti e permesso di risalire la classifica che era peggiorata dopo la passata edizione dell'Europa League. Ricordiamo che il ranking viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2016/17 al 20/21, ndr) a cui si aggiunge il punteggio della Federazione del paese di appartenenza. A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 30. In vetta c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Juventus. Oltre ai bianconeri, che sono vicinissimi alle tre spagnole, e ai capitolini le altre italiane nelle prime 100 posizioni sono Roma (16° posto), Napoli (17°), Inter (24°), Atalanta (32°), Milan (53°) e Fiorentina (81°).