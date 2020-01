Rapinatore romanista arrestato e lui si dispera: "Addio derby"

Il derby della Capitale non è una partita come le altre. In città per tutta la settimana si respira un'aria diversa e i tifosi vivono in maniera particolare questa sfida. Il match di oggi, poi, è molto sentito perché Lazio e Roma occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto. All'Olimpico sono attesi 60mila spettatori per una cornice di pubblico davvero importante. Chi sicuramente non ci sarà è un 40enne di fede romanista arrestato ieri dalla polizia. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'uomo è stato fermato dopo una rapina a mano armata in una farmacia del Tiburtino. Al momento dell'arresto, mentre la polizia lo portava in commissariato, il rapinatore si è disperato non tanto per il fermo ma perché non avrebbe potuto vedere la partita. "Addio derby", le sue parole mentre veniva portato via.

