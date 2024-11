Rastelli: "Lazio, terzo posto meritato. Ambiente ricompattato e ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il tecnico Massimo Rastelli ha toccato diversi temi relativi al campionato italiano e non solo. Tra le tante squadre ha parlato anche della nuova Lazio di Baroni, che in questo inizio di stagione ha sorpreso davvero tutti sia in Serie A che in Europa League. Questo il suo pensiero a riguardo: "La Lazio è andata oltre le aspettative ma è meritatamente terza. E' partita in mezzo alle polemiche, ma l'ambiente interno si è ricompattato e senza grandi pressioni sta conquistando la stima di tutti. Ora è stato raggiunto un ottimo livello".