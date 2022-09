Razzismo a Parigi, banana lanciata verso un giocatore brasiliano - VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Un episodio davvero assurdo è accaduto questa sera a Parigi, dove allo stadio Parco dei Principi si stava svolgendo l'amichevole tra Brasile e Tunisia, terminata 4-1. Prima del fischio d'inizio i giocatori sudamericani sono sceso in campo posando sul prato uno striscione contro il razzismo che mostrava la frase "Senza i nostri calciatori negri non avremmo stelle sulla nostra maglia", un gesto forte ma molto significativo per dire "no" ai sempre più frequenti episodi di discriminazione razziale che si vedono sugli spalti. Durante la partita però, proprio dagli spalti, un gruppo di tifosi tunisini durante i festeggiamenti per il gol di Richarlison al 19' ha lanciato una banana, seguita da diversi oggetti. La partita è stata poi fermata per qualche minuto per dei laser puntati sul viso dei giocatori del Brasile. L'episodio ricorda quello accaduto a Villareal nei confronti dell'ex giocatore del Barcellona Dani Alves (oggi in forze al Pumas UNAM, in Messico), il quale aveva raccolto una banana lanciata in campo dai tifosi rivali e poi l'aveva mangiata come simbolo di protesta contro il razzismo.