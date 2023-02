Real Betis, l'ex Lazio Luiz Felipe perde la testa: rissa e rosso diretto al 95'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Succede di tutto in Real Betis - Celta Vigo. I padroni di casa perdono 3-4 e sciupano l'occasione di superare in classifica il Villarreal. Al 95', a partita ormai chiusa, l'ex Lazio Luiz Felipe ha perso la testa: il difensore ha provato a riprendere il pallone dalle mani di Iago Aspas che è caduto inaspettatamente a terra. Stizzito, il brasiliano naturalizzato italiano, lo ha provato a sollevare da terra con vigore. All'arbitro questa scena non è piaciuta e ha deciso di estrarre il cartellino rosso per il biancoverde.