REGALA O REGALATI UN'ESPERIENZA UNICA: IL 7° CORSO DI GIORNALISMO DE LALAZIOSIAMONOI.IT

Ci sono regali che di distinguono dagli altri. Un po' perché particolari, un po' perché aprono le porte ad altri regali, ad altre esperienze, a percorsi di vita. Quest'anno, per la 7a edizione del nostro corso di informazione sportiva, abbiamo voluto incastrare il pulsante verde dello start con la possibilità di confezionare per Natale un qualcosa di speciale. Il 7° corso di informazione sportiva de Lalaziosiamonoi.it prenderà infatti il via a fine febbraio. Ciò vuol dire che fino a Natale ci sarà tempo, per genitori, fratelli, amici e via dicendo, di contattarci per prenotare un posto per i vostri figli, fratelli, amici.

NON È IL SOLITO CORSO, NON TI LIQUIDIAMO IN 48 ORE

Attenzione, non si tratta del solito corso d'informazione sportiva per il quale vengono richieste cifre esorbitante per poi ritrovarsi tutto concentrate in poche ore di laboratorio. Il nostro corso, della durata di circa 3 mesi, giunto alla settima edizione per la bontà dei professori e degli strumenti che vi vengono affidati, non ha barriere insormontabili a livello economico. Quello che verrà richiesto ai ragazzi sarà solo impegno. I più talentuosi infatti saranno lentamente affiancati ai professionisti già presenti su Lalaziosiamonoi.it per cullare il sogno di diventare giornalisti e iniziare a focalizzarsi su un percorso lungo e faticoso che li porterà ai contatti giusti per incastrare ulteriori collaborazioni. Dalla prima tornata informativa ad oggi, ben 9 elementi sono entrati a far parte della nostra équipe, altri sono già attivi presso altre redazioni.

UN REGALO DIVERSO



Se a Natale vuoi regalare un qualcosa di diverso, se per un compleanno vuoi regalare qualcosa di diverso, se pensi in ogni caso per un ricorrenza a un regalo diverso, il 7° corso de Lalaziosiamonoi.it può rivelarsi la soluzione adatta. Il coraggio di sognare, resta l’unica benzina che alimenta i motori del giornalismo odierno. Questo coraggio magari è nel DNA di una cara persona che avete al vostro fianco.

UN SOGNO DA COLTIVARE



Il corso, che vedrà coinvolte firme importanti del panorama giornalistico romano, analizzerà diversi ambiti dell'informazione. Toccherà in maniera accurata, quello della carta stampata, del web, della radio e della tv, ma anche dei social. Si passerà dunque da lezioni di scrittura a lezioni di marketing su Facebook e Instagram, dalla conduzione di una trasmissione ai segreti di un giornale. Una vera e propria formazione sul campo. Non solo teoria, ma tanta pratica in prima linea.

RIASSUMENDO I PUNTI CHIAVE DEL 7° CORSO:

1) CORSO SMART 2) AMBIENTE GIOVANE 3) COSTI ABBORDABILI 4) PERSEVERANZA 5) DETERMINAZIONE 6) CALCIO 7) LAZIO 8) INFORMAZIONE 9) DIVERSI METODI DI COMUNICAZIONE

Regala o regalati un'esperienza bellissima, un primo mattoncino verso un sogno o semplicemente un corso di completamento alle tue abilità.

Come contattarci:

Tutti coloro che sono interessati, dovranno inviare una mail con i loro dati, curriculum e numero di telefono, all'indirizzo marlene.marketing16@gmail.com o contattarci telefonicamente al 3315659623. Verrete richiamati al più presto.