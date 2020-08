Reina, un altro campione del mondo a salvaguardare la porta della Lazio

Finalmente, dopo anni, la Lazio torna ad avere un portiere di caratura internazionale. Nel corso della storia, i pali biancocelesti sono stati difesi da mostri sacri come Felice Pulici, Marco Ballotta, Luca Marchegiani e Angelo Peruzzi. Proprio quest'ultimo si è addirittura laureato campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana e proprio in quel periodo aveva l'aquila sul petto. Il Cinghialone, durante quel Mondiale, era il secondo di Buffon ed era importante per le dinamiche di spogliatoio, proprio come lo è ora per quello laziale in qualità di club manager.

Il campionato del mondo successivo, giocatosi in Sud Africa nel 2010, fu conquistato dalla Spagna ed indovinate un po' chi era pronto a fare le veci di Iker Casillas? Proprio il neo laziale Pepe Reina. Anche lui è stato un grande motivatore per i compagni. La sua grande esperienza può essere d'aiuto a Strakosha ma non solo: tutti possono guadagnare qualcosa da lui.

