Serie A, la Lombardia pensa alla riapertura degli stadi: i dettagli

Nel weekend del 19 e 20 settembre partirà la Serie A 2020-21 e per quanto riguarda l'apertura degli stadi al momento non sono stati fatti passi in avanti. Anzi, dopo gli ultimi aumenti dei contagi dal Comitato Tecnico Scientifico sono arrivate parole di chiusura sul tema. Secondo quanto riportato da Sportitalia chi potrebbe fare da apripista è la regione Lombardia: il presidente Fontana starebbe pensando alla riapertura degli impianti, con ingressi pari al 25% della capienza. Nonostante la Lombardia rimanga la regione più colpita dal Covid, Fontana pensa a uno scatto in avanti: a quel punto fondamentale sarebbe l'orientamento del governo.

