Rennes - Lazio, Adani: "Fatta una brutta figura, Europa League affrontata male"

POST PARTITA

Dagli studi di Sky Sport Adani ha analizzato poi anche la sconfitta della Lazio e la conseguente eliminazione della squadra di Inzaghi ai gironi: "La Lazio ha sbagliato l’Europa League, ma è stata anche sfortunata come nel doppio confronto col Celtic. Si sono qualificate quelle che pensavamo sarebbero state le ultime due. Non ha fatto una bella figura, stasera ha avuto difficoltà nel contrastare, proporre, fare il suo calcio. In Europa è successo spesso quest’anno, ora avrà modo di riconcentrarsi sul campionato dove va fortissima. Le speranze comunque erano ridotte al lumicino. La Lazio ha spinto tanto in campionato, vincendo anche con la Juventus. Aveva messo in preventivo le difficoltà di ribaltare in turno, ma la qualificazione l’ha buttata nelle altre partite. Resta intatta la forza della squadra e la crescita. La squadra di quest'anno è la migliore del ciclo Inzaghi, eppure la competizione, a differenza degli altri anni, non è stata affrontata bene. Il Rennes era la peggior terza da trovare ed è arrivato quarto, uscendo insieme alla Lazio. Questa è una competizione da giocare con la massima serietà. Il cammino della Lazio è stato compromesso all’inizio e poi ha avuto sfortuna nel percorso. Il vero passaggio per diventare una grande squadra è mantenere attenzione a livello mentale".

PRE PARTITA

Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel pre-partita di Rennes - Lazio per fare il punto sulle speranze di passaggio del turno dei biancocelesti: "La Lazio ha più certezze che speranze. Derivano dalla sua condizione, forza e sicurezza che ha accumulato in questo momento. Le speranze sono poche. In Europa League non è stata brava come in campionato e adesso il passaggio del turno non dipende solo da lei".