Rennes, Stéphan: “Con la Lazio farò delle scelte, domenica c’è il Lione…”

La Lazio, reduce dalla vittoria in campionato contro la Juventus, dovrà affrontare giovedì sera il Rennes nell’ultimo match del girone d’Europa League. L’armata di Inzaghi dovrà vincere, e sperare che il Celtic faccia lo stesso contro il Cluj, per strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Julien Stéphan, allenatore della compagine francese, si è espresso sulla sfida nella conferenza stampa della gara contro l’Angers: “Non vogliamo far male perché giocheremo in casa, è una partita europea e saremo davanti al nostro pubblico, ma è chiaro che dovrò fare delle scelte per assicurarmi di avere la massima freschezza per la partita di domenica”, riporta larochesuryon.maville.com.

