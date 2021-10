Riapertura stadi, Calcagno: "Ognuno ha dimostrato grande responsabilità"

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nella serata di ieri per emanare il nuovo decreto in cui sono state ufficializzate le nuove percentuali di pubblico che potranno assistere agli eventi dal vivo. Negli stadi la capienza limitata è stata aumentata al 75%, sempre con l'obbligo del Green Pass. Su questo si è espresso a Radio KissKiss il presidente dell'AIC Calcagno: "Il calcio con il pubblico è tutta un'altra cosa, soprattutto per i calciatori. Per chi vive la passione da dentro il campo poter avere lo stadio pieno, condividere le gioie con i propri tifosi è la cosa più bella. Ognuno per la sua parte ha dato un segnale di grande responsabilità nella ripresa e nella convivenza fino ad ora con l'emergenza sanitaria. Un altro dato molto importante riguarda la percentuale di vaccinati. All'interno dei gruppi squadra (55-60 persone) raramente troviamo persone non vaccinate. Questo è un buon esempio e credo che il nostro mondo debba andarne fiero".