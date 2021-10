Riapertura stadi, Costa: "Il prossimo obiettivo è la capienza al 100%"

"Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi. Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100%". Così Andrea Costa ha aggiornato al GR Parlamento la situazione sulla riapertura degli stadi e l'ampliamento della capienza. Il Sottosegretario alla Salute ha continuato: "Come classe politica dobbiamo prenderci nei confronti dei cittadini la responsabilità di dare segnali di un graduale ritorno alla normalità”.

DATI POSITIVI - “Credo che entro l’anno l’obiettivo della capienza degli stadi al 100% si possa raggiungere: dobbiamo affrontare con prudenza, ma non con paura, le prossime settimane. Dobbiamo comportarci da comunità ed essere orgogliosi dei dati positivi sul Covid. I dati dicono come il nostro Paese si stia comportando meglio degli altri in Europa. Però se da un lato sosteniamo il vaccino, dall’altro, alla luce dell’80% della popolazione immunizzata con almeno una dose, dobbiamo dare dei segnali di normalità”.

IMPIANTI AL CHIUSO - "Per gli impianti al chiuso l’obiettivo è lo stesso. Sostenere il green pass come mezzo per tornare alla normalità vuol dire uniformare sport all’aperto e sport al chiuso. Quando mi riferisco al 100% intendo gli uni e gli altri sport. Dobbiamo rispettare le regole minime e non dimenticarle. Credo sia dovere morale della politica dare prospettive”.