Riapertura stadi, Toti: "Al momento ci sono altre priorità"

Ieri pomeriggio il governo ha preso una decisione significativa riguardo la riapertura degli stadi: 1.000 tifosi potranno accedere agli impianti, seguendo le norme del distanziamento sociale, per seguire le partite. Ciò è stato possibile grazie al lavoro svolto dalle regioni, anche se qualcuno non è d'accordo a dare la priorità a questo tipo di situazione. Infatti il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha scritto su Twitter: "Noi continuiamo a rispettare le regole e non abbassiamo la guardia per tutelare la salute dei cittadini. E a chi mi chiede degli stadi rispondo che abbiamo altre priorità!".

DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Juventus-Morata è fatta, domani lo spagnolo a Torino

Lazio, il piccolo Lorenzo Inzaghi pronto ad indossare la maglia biancoceleste - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE