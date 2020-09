Lazio, il piccolo Lorenzo Inzaghi pronto ad indossare la maglia biancoceleste - FT

Una famiglia a tinte biancocelesti, e adesso ancora di più. Non è di certo una novità che in casa Inzaghi si tifi Lazio da sempre, oltre a Simone anche la moglie Gaia ha il cuore biancoceleste e così anche il piccolo Lorenzo, il primo figlio avuto dalla coppia. Proprio per lui inizia una nuova avventura calcistica e non poteva essere che con l'aquila sul petto. A comunicarlo è proprio Gaia Lucariello tramite una Instagram story: "Nuova avventura, in bocca al lupo amore!".

Lazio, Pedullà: "Fares ha firmato sabato". Ecco le cifre dell'accordo

Calciomercato Lazio, Monchi frena su Vazquez: "Non c'è nessuna trattativa"

TORNA ALLA HOME