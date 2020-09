Lazio, Pedullà: "Fares ha firmato sabato". Ecco le cifre dell'accordo

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Mohamed Fares. Oggi il nuovo acquisto della Lazio potrebbe infatti prendere parte per la prima volta all'allenamento in programma alle 17:30 a Formello. La Lazio deve ancora ufficializzare il suo acquisto ma la trattativa è ben chiusa da qualche giorno. Come afferma l'esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti: "Fares ha firmato sabato. Quinquennale da 1,3 milioni più bonus a stagione. La Lazio verserà alla Spal 8 milioni più 2 di bonus".

