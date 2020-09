Calciomercato Lazio, proposto Gaston Ramirez: Tare sta valutando

Oltre all’acquisto del difensore, la Lazio proverà a chiudere anche per un trequartista. Un calciatore capace di fare da collante tra centrocampo e attacco. Una pedina che, all’occorrenza, possa far rifiatare Luis Alberto. Dopo il sogno David Silva e l’ipotesi Vazquez (ancora non tramontato del tutto), il ds Tare starebbe valutando Gaston Ramirez della Sampdoria. L’uruguaiano classe 1990 è uno dei tanti elementi proposti alla società biancoceleste: non rinnoverà il contratto con il club ligure, è in scadenza nel 2021, sulle sue tracce ci sono anche Al Shabab e Torino. Giampaolo lo vorrebbe a tutti i costi per rinforzare il reparto offensivo granata: già in questa settimana potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti, ma la Lazio è pronta a inserirsi qualora arrivasse l’ok da parte del diesse e di Simone Inzaghi. La priorità però al momento riguarda ancora la difesa: una volta chiuso il discorso centrale, Lotito proverà a regalare l’ultimo colpo al suo allenatore.

