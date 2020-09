Calciomercato Lazio, Hoedt avanza per la difesa: attesi nuovi contatti dopo l'ok di Inzaghi

Wesley Hoedt vuole un ritorno alla Lazio e anche da Roma filtra disponibilità in questo senso. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, dopo le voci in Inghilterra questa possibilità si è fatta più concreta negli ultimi giorni, fino a far registrare un colloquio telefonico tra il giocatore olandese e mister Inzaghi che ha dato il suo benestare al rientro in biancoceleste del difensore. Hoedt è stato ceduto tre anni fa al Southampton per ben 17 milioni di euro, ad oggi non è stato neanche convocato nelle prime due partite di Premier League non rientrando nei piani del tecnico Hasenhuttl. L'olandese manda messaggi d'amore alla Lazio via social già da qualche mese e in giornata a questo punto potrebbero esserci nuovi contatti, Inzaghi vorrebbe avere il giocatore a disposizione per il primo match di campionato contro il Cagliari: la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, bisogna considerare sempre il rispetto dell'indice di liquidità che ha portato a ritardare anche l'ufficialità dell'arrivo di Fares. Lazio e Hoedt potrebbero incrociare di nuovo le loro strade, le prossime ore diranno la verità.

