Calciomercato Lazio, Castori attende Kiyine e André Anderson: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Definiti i ritorni alla Salernitana di Lombardi, Karo e Casasola, la Lazio avrebbe voluto regalare a Castori anche Sofian Kiyine e André Anderson. La sensazione è che difficilmente entrambi torneranno in Campania. Il più incerto continua a essere il marocchino. Gia alla fine della passata stagione, l'ex Chievo si era detto deciso a tornare in Serie A con la speranza di restare agli ordini di Inzaghi. Dopo il ritiro di Auronzo, però, la sensazione è che il piacentino preferisca che il calciatore vada a fare esperienza altrove per un altro anno. Così l'idea del patron di riportarlo all'Arechi per regalarlo al mister granata. Kiyine ha preso tempo ma sembra orientato verso il no sperando in una chiamata al fotofinish di qualche squadra della massima serie o di essere utile alla causa della Lazio. Appare più in discesa l'affare André Anderson con l'italobrasiliano che ha voglia di giocare con regolarità. L'anno in biancoceleste lo ha fatto maturare tanto, ma la folta concorrenza rischia di tarpargli le ali. Castori lo aspetta a braccia aperte, tra i due è sicuramente quello che vuole di più, e nei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca per il ritorno dell'ex Under21 all'Arechi.

