Calciomercato Lazio, fantasia cercasi: occhio a Callejon e Vazquez

La Lazio potrebbe aver bisogno di più fantasia. Questo, secondo la rassegna stampa a cura di Radiosei, è quanto filtra dalle amichevoli precampionato, in particolar modo dalle ultime uscite in cui sono mancati Luis Alberto e Milinkovic-Savic: servono alternative che possano aggiungere qualità anche quando il Mago di San José del Valle non è a disposizione. L'operazione David Silva andava proprio in questa direzione e l'inatteso e repentino dietrofront dell'ex Manchester City ha cambiato le carte in tavola al calciomercato della Lazio. In teoria per muoversi di nuovo in avanti si attende l'eventuale uscita di Caicedo, in pratica la Lazio non ha smesso di guardarsi intorno: ecco quindi la candidatura di José Callejon, che ha ormai lasciato il Napoli e potrebbe costituire un'alternativa più estrosa per l'attacco magari come seconda punta, e quella di Franco Vazquez dal Siviglia, che invece potrebbe fare più da raccordo tra centrocampo e terminale offensivo. Da segnalare che su Callejon c'è anche il Granada, con la Spagna che rappresenta una meta gradita per il giocatore. Il tempo per intervenire ancora sul mercato c'è, si attendono sviluppi anche nel reparto avanzato.

