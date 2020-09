Calciomercato Lazio, il Granada fa sul serio per Callejon: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Josè Maria Callejon. Lotito vorrebbe regalare lo spagnolo a Inzaghi. Il giocatore, svincolatosi a fine stagione del Napoli, sembrava deciso a tornare in Liga ma in un progetto interessante e in una squadra di prima fascia. Al momento, però, le offerte arrivategli sono solo di club meno blasonati e l'ex numero 7 dei partenopei ha preso tempo. Il patron biancoceleste, con l'aiuto di Reina e del suo procuratore, sono in pressing per fargli accettare una nuova avventura in Italia e alla Lazio. Per lui ci sarebbe pronto un biennale con opzione per il terzo anno da oltre 2 milioni di euro più bonus. L'avversario più pericoloso è il Granada. Gli andalusi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sarebbero pronti a mettere sul piatto un triennale da 3 milioni di euro a stagione. Cifra che la Lazio potrebbe avvicinare con i bonus. Callejon ha preso qualche giorno per decidere il da farsi. Tornare in Liga e "accontentarsi" del Granada o scegliere di sbarcare a Roma sponda biancoceleste?

