Lazio, oggi è il Fares day: primo allenamento a Formello per l'ex Spal?

Ci siamo, Mohamed Fares è pronto a mettersi agli ordini di mister Inzaghi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'esterno ex Spal ha dovuto aspettare oltre il previsto per vestire la maglia della Lazio, una situazione a quanto pare dovuta ai parametri dell'indicatore di liquidità della FIGC e quindi all'attesa di un'uscita prima dell'ufficialità del suo trasferimento in biancoceleste. Dopo il colloquio chiarificatore tra Lotito e il procuratore Raiola, sembra che oggi possa essere il giorno giusto per vedere Fares per la prima volta allenarsi a Formello con i suoi nuovi compagni, in vista della convocazione alla prima uscita in campionato della Lazio contro il Cagliari sabato alle 18. La Lazio conta di sbrigare le pratiche nelle prossime ore, si aspetta solo l'ufficialità del trasferimento di un giocatore che ha già sostenuto le visite mediche sabato scorso ed è a Roma da un paio di settimane.

