Calciomercato Lazio, Monchi frena su Vazquez: "Non c'è nessuna trattativa"

Franco Vazquez è stato più volte accostato alla Lazio in questa finestra di calciomercato. Il profilo è di quelli interessanti ma sembra che alla fine non siano arrivate vere e proprie offerte per il Mudo. Ad avvalorare questa tesi c'è proprio il ds del Siviglia Monchi che in conferenza stampa ha affermato: "Non c'è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l'ho letto dalla stampa. L'ho visto allenarsi oggi con la prima squadra, andrà in Supercoppa e per noi è un giocatore importante".

