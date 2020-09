Riapertura stadi, Zingaretti: "Olimpico con 25 mila persone? Lo escludo"

Le speranze dei tifosi biancocelesti di poter tornare all'Olimpico sono durate un soffio. Dopo l'apertura del vice ministro della salute, Sileri, arrivata ieri, ecco la doccia fredda firmata Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio chiude alla possibilità di accogliere 20 mila spettatori all'Olimpico (cioè 1/3 della capienza), troppo rischioso in un contesto come quello vissuto in queste settimane, con i contagi in rialzo e il Lazio tra le regioni più colpite dal Covid-19. Zingaretti, su Facebook, non lascia spazio a dubbi: "25 mila persone all'Olimpico? Lo escludo. Siamo ancora all'interno di una fase di gestione della crisi del Covid. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze che la scuola e l'Università non si interrompano e che non si piombi in un nuovo lockdown. Non c'entra niente il calcio, ma non condivido assembramenti di così tante migliaia di persone. Parliamo di partite di calcio che si possono benissimo guardare in tv". Insomma, il ritorno allo stadio non è questione imminente.

