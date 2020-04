Ricciardi (Oms): "Per il calcio servono tempi lunghi, ottimismo ingiustificato"

Il calcio attende nuove indicazioni per la ripresa, anche se non c'è certezza sulle tempistiche necessarie. In un'intervista al Mattino, ha espresso la sua opinione il componente membro dell'executive board dell'Oms Walter Ricciardi: "Per calcio e turismo ci saranno tempi lunghi, l'ottimismo che noto è ingiustificato. Allo stato attuale non vedo le condizioni per una ripresa. Il calcio è uno sport che prevede contatti fisici, emissioni di liquidi e sudore. Non mi sembra prudente. Poi, non dimentichiamo che gli atleti sono dei lavoratori, dunque bisogna mettere in atto adeguate misure di protezione anche della loro salute".