Rimedio: "La Lazio sorretta da tre giocatori. C'è un cambio generazionale"

Brutta prestazione e brutta sconfitta per la Lazio che è la prima squadra a cadere contro la Salernitana in questa stagione. Un altro risultato deludente in una prima parte di stagione di certo non eccezionale. Alberto Rimedio, giornalista Rai, ha parlato così alla domenica sportiva: “Nelle precedenti stagioni, la Lazio è stata sorretta da 3 giocatori che sono Milinkovic, Immobile e Luis Alberto che hanno fatto la differenza. Il primo è stato ceduto, lo spagnolo non c’era e Ciro ha perso un po’ di brillantezza e non sta vivendo un grande periodo. Senza questi pilastri la Lazio fa fatica. Non è responsabilità di Sarri, ma di un ricambio generazionale che il tecnico sta conducendo e che ancora non ha prodotto i propri risultati".