Rinnovo Insigne, Giuntoli: "Vogliamo che resti, ma abbiamo dei parametri"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a ridosso della partita di Europa League contro il Legia Varsavia. Questa la sua risposta sulla trattativa per il rinnovo di Insigne: "Il club ha i suoi parametri. Noi vogliamo che rimanga con noi, lui sicuramente anche, da buon napoletano. Stiamo parlando con il suo agente. Non ci faremo turbare da vari discorsi: se l’agente è andato dall’Inter avrà parlato di altro, altrimenti lo avrebbe fatto in maniera più delicata".