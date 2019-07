RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - Lazio, ecco la seconda maglia - PHOTOGALLERY

La Lazio ha presentato ufficialmente la sua seconda maglia in Piazza San Giustina ad Auronzo. Questa la descrizione che la Macron ha addotto al suo nuovo prodotto: "La maglia, con collo a V in maglieria, èbianca con due bande verticali celeste e blu navy sul lato sinistro. Il backneck è personalizzato con logo e motto del club, “NOI L’AMIAMO E PER LEI COMBATTIAMO”. Sul petto, a destra, in silicone blu navy il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della S.S. Lazio e al centro la coccarda tricolore a riconoscimento della vittoria della Tim Cup. Sotto al collo, sul retro, in grafica embossata, la scritta “S.S. LAZIO”. Gli shorts sono nel classico celeste Lazio con coulisse in blu navy e puntali celesti. I calzettoni sono celesti con due righe verticali bianca e blu navy sul polpaccio e la scritta S.S. LAZIO, mentre anteriormente spicca il Macron Hero. La vestibilità è Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh rendono il capo più leggero e traspirabile".

Pubblicato il giorno 23/7/19 alle ore 22:04