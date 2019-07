RITIRO LAZIO, GIORNO 2 - Lazzari con Parolo e Acerbi al torrente. E il Tucu si immerge... FOTO&VIDEO

AURONZO - Non si è risparmiata la Lazio. Le ripetute al lago sono state condotte a buon ritmo, con i preparatori soddisfatti del lavoro svolto. Ma al termine della seduta c'è chi ha preferito fare un salto al torrente per immergere i muscoli nelle acque gelide: il modo migliore per recuperare in fretta dalle fatiche dell'allenamento. Cinque minuti di immersione a 3-4 gradi. C'era un gruppetto di italiani composto da Parolo, Acerbi e il neo acquisto Manuel Lazzari. Più tardi è arrivato anche il Tucu Correa, preso in ostaggio dai tifosi, che è rimasto a mollo per circa 10 minuti.