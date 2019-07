RITIRO LAZIO, GIORNO 7 - I portieri sfilano al Village: Guerrieri si riscopre bomber

Altro giro, altro giorno al Lazio Style Village per i calciatori biancocelesti. Oggi è stato il giorno dei portieri, tutti tranne Alia: Proto, Guerrieri e Adamonis sono stati – come di consueto – riempiti di selfie e autografi, prima di disputare l'ormai tradizionale partita di calcetto con e contro i ragazzi vincitori del torneo mattutino. Proto e Adamonis si sono equamente divisi le porte, mentre Guido Guerrieri si è schierato con la squadra del lituano come jolly di centrocampo. E la scelta si è rivelata azzeccata. La partitella, tesa e bloccata nei primi minuti, si apre prima con un'avventura offensiva di Adamonis che lascia sguarnita la propria porta subendo l'inevitabile 1-0, e poi con il pareggio siglato proprio da Guerrieri su un ottimo colpo di testa che beffa Proto. Risate e tanto divertimento, ma c'è spazio anche per una scena tenera: il portiere belga, dopo aver colpito fortuitamente una bambina a bordocampo con una respinta, si è precipitato ad accarezzarla per sincerarsi delle sue condizioni. In campo, però, l'agonismo non manca e la partitella finisce 2-2: si va ai rigori. Il tutto si chiude, quindi, con i tanti i gol dei bambini del Village dagli 11 metri, per loro è stata l'occasione di misurarsi con in porta 3 portieri professionisti: una giornata che di certo faranno fatica a dimenticare.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI LUCAS LEIVA

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE