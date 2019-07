RITIRO LAZIO, GIORNO 8 - Che lotta Parolo-Immobile al Lazio Style Village!

Prima del diluvio che da qualche minuto si sta abbattendo su Auronzo di Cadore, Parolo, Immobile e Andrè Anderson sono stati i tre sorteggiati per passare questo pomeriggio al Lazio Style Village dello Zandegiacomo. Come di consueto, i calciatori biancocelesti si sono concessi per foto e autografi – Immobile acclamatissimo – e poi si sono diretti il campo da calcetto per la partita con i ragazzi vincitori del torneo mattutino. Le squadra erano così divise: Parolo e Andrè Anderson da una parte con i più piccoli, Immobile dall'altra con i più grandi. Pronti, via, e la squadra capitanata dal 16 biancoceleste si porta sul 2-0. Un affranto Immobile viene subito bersagliato dai due compagni-avversari, che hanno approfittato della situazione di vantaggio per farsi beffe del bomber napoletano. A quel punto Ciro si risveglia e sale l'agonismo: l'ex Torino prima chiede l'intervento del Var per un rigore, poi cerca di far segnare uno dei bambini da calcio d'angolo prendendolo in braccio. E il gol che accorcia le distanze arriva, ma è illusorio. Il match termina 4-1 ai danni di Immobile, che viene invitato “gentilmente” da Parolo ad andarsene a casa, con tanto di gesto con la mano. Tutto in simpatia, ovviamente, anche se più che andare a casa Ciro si è diretto verso il prato verde dello Zandegiacomo. Ora si fa sul serio, inizia la seduta pomeridiana ad Auronzo.

