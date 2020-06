Rivera: “Questo campionato una fatica tremenda, ma fondamentale portarlo a termine”

Il calcio é tornato, tornano le emozioni uniche e indelebili del mondo del pallone. Durante l'evento per la celebrazione dei 50 anni dal Mondiale di Messico '70, ha parlato della ripresa il 'Golden Boy' Gianni Rivera: "Speravamo tutti ricominciasse il campionato, speriamo anche che si arrivi fino in fondo, sicuramente sarà una fatica tremenda, un anno pesante per tutti i giocatori. Era inevitabile che fosse così. Ma bisognava portarlo a termine, speriamo che non finisca qui e che presto possano tornare i tifosi allo stadio"