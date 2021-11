RIVIVI DIRETTA | Irlanda del Nord-Italia 0-0: gli azzurri senza Immobile mancano il pass per il Mondiale

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Lunedì 15 novembre 2021, ore 20:45

Windsor Park, Belfast

Irlanda del Nord - Italia 0-0

FORMAZIONI:

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, Saville, McCann, Whyte; Magennis. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini

FINE PARTITA

90'+3 - Finisce qui, l'Italia non va oltre lo 0-0 e dovrà passare dai play-off per qualificarsi al Mondiale.

90' - Concessi 3 minuti di recupero.

90' - Sfiorano il gol i padroni di casa con Washington che aggira Donnarumma in uscita avventata, salva Bonucci sulla linea.

81' - Chance per Dallas in contropiede, conclusione in corsa dal limite dell'area che termina fuori.

79' - Dentro anche Scamacca al posto di Emerson Palmieri.

79' - Dalla distanza Emerson Palmieri, palla fuori di poco con deviazione.

68' - Dentro Bernardeschi e Locatelli per Insigne e Jorginho.

62' - Entra Belotti al posto di Barella.

62' - Sterzata di Berardi al limite dell'area, appoggio per Chiesa che da ottima posizione spedisce fuori.

58' - Lo stesso Berardi calcia la punizione, palla che gira e rimbalza davanti a Peacock-Farrell che blocca senza difficoltà.

57' - Ammonito Magennis per fallo su Berardi.

49' - Grande risposta di Donnarumma sulla conclusione ravvicinata di Saville che fallisce un calcio di rigore in movimento su assist di Lewis.

48' - Azione personale di Insigne che si libera bene per tirare dal limite ma calcia a lato.

46' - Inizia ora la ripresa, negli azzurri dentro Cristante al posto di Tonali.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Squadre negli spogliatoi, finisce a reti bianche il primo tempo.

31' - Uno contro uno di Chiesa che dopo un doppio passo si libera per calciare di sinistro ma la sua conclusione è debole e centrale.

27' - Calcio d'angolo battuto da Berardi direttamente sui piedi di Insigne che stoppa e cerca il tiro a giro, palla bloccata facilmente da Peacock-Farrell.

17' - Ottima giocata di Barella che si libera con un sombrero del proprio avversario e calcia a giro, conclusione però centrale.

14' - Bonucci imbecca bene Di Lorenzo sulla destra, sul bel cross del terzino però nessuno è pronto a ribadire a rete.

8 ' - Ammonito Tonali che ferma Whyte in ripartenza con una spinta da dietro.

7' - Prima occasione per l'Italia, grande palla di Insigne per Di Lorenzo che da posizione defilata impegna Peacock-Farrell con un tiro-cross insidioso.

1' - Partiti! È iniziata Irlanda del Nord - Italia.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Squadre in campo per il riscaldamento, gli azzurri si preparano all'inizio del match.

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Irlanda del Nord - Italia, match valido per l'ultima giornata del girone di qualificazione a Qatar 2022. Per approdare ai prossimi Mondiali, dopo la delusione del 2018, gli Azzurri sono chiamati alla vittoria con uno sguardo vigile sull'altro match tra Svizzera e Bulgaria. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45 al Windsor Park di Belfast. Mancini cambia qualcosa rispetto alla gara di venerdì contro gli elvetici. Confermato Donnarumma e tutta la linea difensiva, Acerbi compreso. A centrocampo gioca Tonali al posto di Locatelli e davanti spazio a Berardi con Insigne che agirà da falso nove. Tra poco la diretta scritta del match.

Pubblicato il 15/11