RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Roma 2-2, triplice fischio: finisce il derby!

Serie A eBay | 1ª giornata

Venerdì 30 agosto 2024, ore 21:05

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - ROMA 2-2: 12' Giacinti (R), 44' Le Bihan, 58' Castiello (L), 90'+2' Linari (R)

LAZIO WOMEN (5-3-2): Cetinja; Oliviero, Mancuso, Connolly, D'Auria, Belloumou (80' Pittaccio); Castiello (68' Colombo), Eriksen (76' Simonetti), Goldoni; Le Bihan, Piemonte (80' Moraca). A disp.: Karresmaa, Zanoli, Pizzi, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw (57' Thogersen); Giugliano, Kumagai (72' Troelsgaard), Greggi; Glionna (57' Dragoni), Giacinti (81' Corelli), Haavi. A disp.: Lukasova, Merolla, Vien, Pandini, Cissoko, Galli, Madon. All.: Alessandro Spugna

Arbitro: Stefano Milone (sez. Taurianova); Assistenti: Mario Chichi - Salvatore Nicosia; IV ufficiale: Marco Mammoli

Ammonite: 23' Oliviero (L), 37' Eriksen (L), 63' Minami (R), 85' Cetinja (L), 90' Pittaccio.

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce il derby al Fersini.

90'+4' Super intervento da parte di Greggi che salva la Roma dal contropiede della Lazio.

90'+2' La Roma pareggia i conti con Linari che calcia di sinistro da fuori area e la mette sotto l'incrocio dei pali.

90' Saranno 5' di recupero.

90' Ammonita Pittaccio.

89' Brivido per la Lazio! Giugliano dalla bandierina, mette fuori Colombo ma la giallorossa insiste e la palla resta in area. Cetinja commette un errore. Si salvano però le biancocelesti.

85' Ammonita Cetinja.

83' Occasione per la Lazio con Moraca, Ceasar salva la Roma per un pelo.

81' Ultimo cambio per Spugna: fuori Giacinti, dentro Corelli.

80' Non ce la fa Piemonte, costretta a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto Moraca. Esce anche Belloumou, dentro Pittaccio.

79' Si accascia Piemonte per i crampi, si ferma il gioco. Entra in campo lo staff medico.

76' Sostituzione per le biancocelesti: fuori Eriksen, dentro Simonetti. La numero 6 cede la fascia da capitano alla nuova arrivata Piemonte.

72' Cambia ancora la Roma: fuori Kumagai, dentro Troelsgaard.

68' Primo cambio per la Lazio: esce Castiello per Colombo.

63' Ammonita Minami per una trattenuta su Piemonte.

62' Calcio d'angolo per la Roma, Giugliano dalla bandierina va sul secondo palo. D'Auria allontana.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Castiello la ribalta, sfruttando un assist perfetto di Oliviero.

57' Prima sostituzione per Spugna: fuori Hanshaw e Glionna, dentro Thogersen e Dragoni.

55' Le Bihan apre bene per Oliviero che le restituisce palla, il difensore calcia poi la conclusione ma non trova il gol.

54' Le Bihan per Goldoni che calcia dal limite dell'area, ma il tiro non è abbastanza forte e la sfera finisce dritta tra le braccia di Ceasar.

50' Prima occasione per la Roma in questo secondo tempo: Giugliano di sinistro, ma la palla esce di molto sulla destra della porta.

45' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Le Bihan riporta il derby in parità. Pallone in profondita messo da Oliviero, la numero 11 non sbaglia e riesce a beffare Ceasar.

40' Conclusione di Haavi, che però colpisce il palo. Giallorosse vicine al raddoppio.

37' Ammonita Eriksen, in casa Lazio, dopo aver commesso fallo su Giacinti.

35' Fallo di Connolly su Giacinti, l'arbitro assegna la punizione alle giallorosse ma decide di non estrarre il cartellino.

32' Sprecano ancora le ragazze di Grassadonia, conclusione di Piemonte che pperò non trova lo specchio della porta.

30' Conclusione di Glionna da fuori area, servita da Giacinti, ma Cetinja interviene senza troppi problemi.

27' Doppia occasione per la Roma, ma la difesa della Lazio riesce a respingere il pericolo.

26' Sfuma la chance per le biancocelesti: Oliviero, la più propositiva finore, mette al centro una bella palla, ma non c'è nessuno. E il tiro finisce sul fondo.

23' Primo giallo del match: ammonita Oliviero.

22' Le biancocelesti guadagano un altro corner. Dalla bandierina va Le Bihan, cross al volo per Eriksen che non trova lo specchio della porta.

18' Pressione alta della Roma che blocca la Lazio nella propria area di rigore, Eriksen riesce a liberare allontanando un pallone pericolos.

15' Giallorosse a un passo dal raddoppio con Giugliano, ma Cetinja ci mette i guanti.

12' Roma in vantaggio! Giacinti di testa, su cross da calcio d'angolo diretto sul primo palo, la spizza e la mette alle spalle di Cetinja.

10' Corner per la Lazio: Belloumou dalla bandierina, cross al centro. Goldoni a botta sicura, ma colpisce la traversa. Occasione clamorosa per le biancocelesti.

9' Occasione anche per le biancocelesti, ce l'ha avuta Piemonte che ha stoppato il pallone servito da Belloumou, ma cade e non riesce a calciare bene in porta.

7' Giallorosse a un passo dal vantaggio, bella conclusione da parte di Giugliano. La palla finisce di pochissimo fuori la porta.

5' Si distende la Lazio con Belloumou che mette una buona palla per Castiello, il capitano biancoceleste però non riesce agganciarlo e la sfera finisce dritta tra le mani di Ceasar.

3' Occasione sciupata da Glionna che ha tentato la conclusione, ma senza sorprendere Cetinja che fa sua la sfera.

2' Partenza lanciata della Lazio che cerca subito di mettere pressione alla Roma.

1' Fischia l'arbitro: inizia il derby!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Roma, valida per la prima giornata di Serie A Femminile. Partenza forte per le biancocelesti, neo promosse in massima serie, che si ritroveranno a affrontare le giallorosse campionesse in carica. L'appuntamento col fischio d'inizio, dal Fersini di Formello, è alle 21:05.

Pubblicato il 30/08 alle 23.04