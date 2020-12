RIVIVI LA DIRETTA - Bruges, Lang in conferenza: "Sarà una finale storica, la Lazio è al completo"

Un giorno alla gara fondamentale di Champions League tra Lazio e Bruges. All'Olimpico si affrontano le due compagini in una gara decisiva per il passaggio del turno. Noa Lang, attaccante olandese del Bruges, presenta la partita in conferenza stampa. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Ore 18.17 - Inizia la conferenza

Gara molto importante? È possibile che l'Ajax, da cui sei in prestito, possa non andare avanti e voi sì?

"Sì, l'ho pensato appena ho firmato qui. Domani giocheremo una finale che possiamo chiamare storica. Per noi è molto importante andare avanti, è bello giocare questo tipo di partite".

Sei già importante poer la squadra?

"Do sempre il massimo, sono anche il tipo di giocatore che può essere importante per la squafra. Sono creativo e faccio assist e gol per la mia squadra".

Hai raggiuntola tua forma migliore?

"Si adesso va sempre meglio. Cresco ogni settimana e il mister mi fa giocare sempre un po' di più. Adesso tocca a me dimostrare quanto valgo".

Cosa hai impatrato dalla gara di andata?

"Ho imparato che a questo livello bisogna concretizzare le occasioni. Domani la Lazio recupera giocatori forti e sarà al completo. Noi faremo di tutto per segnare e vincere".

Conosci Hoedt?

"Conosco il nome ma non lo consoco personalmente. So che è un difensore forte fisicamente e che giocava con la Nazionale olandese".

Hai ricevuto messaggi da parenti e amici?

"Si, questa partita si vive. Per il Bruges è molto importante. Bello giocare una partita decisiva a questo livello".

Ti sei integrato bene?

"Si mi sento a mio agio e mi sento in una famiglia. Vormer lo chiamo papà e Clinton Mata mi aiuta molto".

Ore 18.24 - Finisce la conferenza