RIVIVI LA DIRETTA | Lazio - Lokomotiv Mosca, Sarri: "Sono soddisfatto. Immobile sta bene"

La Lazio si riprende contro la Lokomotiv Mosca i tre punti lasciati in Turchia. I biancocelesti hanno battuto i russi per 2-0 grazie alle reti di Basic e Patric. Con questa vittoria i capitolini si rilanciano in classifica mettendosi alle spalle della capolista Galatasaray a un punto di distanza. Maurizio Sarri ha parlato della partita in conferenza stampa: "Sono piuttosto soddisfatto della prestazione, ma rammaricato per il risultato perché il campo ha fatto capire che potessimo avere qualche gol in più. Se avessimo chiuso il primo tempo in maniera più larga avrei fatto scelte diverse risparmiando qualche giocatore in più. A che punto siamo con la Lazio di Sarri? Tutti mi fate la stessa domanda, ma io non lo so. Ogni squadra ha il proprio carattere e piano piano uno cerca di inculcare le proprie idee, ma deve essere anche bravo a capire le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. E' inutile costringere Immobile a palleggiare tutto il tempo senza mandarlo in profondità. Devo mettere in condizione tutti i giocatori senza rinunciare alle loro caratteristiche. Sono soddisfatto della squadra, lo dissi anche una settimana fa. In quel momento eravamo bloccati mentalmente, ma siamo migliorati molto. Siamo cresciuti molto nel movimento del pallone e stiamo commettendo meno errori. Il numero dei passaggi è aumentato notevolmente, ma anche prima non stavamo messi male in campo".

IMMOBILE - "L'impressione è che sia un piccolo risentimento tendineo più che muscolare. Se così fosse sarebbe un problema risolvibile nell'immediato, ma per avere la certezza sdi questo serve aspettare domattina".

BASIC - "E' stato stupefacente. Viene da un campionato completamente diverso dal nostro, quello francese, e si è integrato senza problemi. E' sorprendente sia già a questo punto, anche se si è dimostrato molto maturo e intelligente per l'età che ha. Sono contento per questo mese fatto da lui, ma sono convinto che ci sono ampi margini di miglioramento".

