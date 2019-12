RIYAD - Lazio, il club che raccoglie tutti i tifosi del Medio Oriente - FOTO

L'entusiasmo in casa Lazio è palpabile. Un'atmosfera che non coinvolge soltanto i tifosi italiani, ma che è arrivata anche in Medio Oriente dove esiste una bella realtà biancoceleste. All'hotel Four Seasons, che ospita la squadra di Inzaghi nell'avvicinamento alla Supercoppa contro la Juventus, c'è stata una visita molto gradita dalla società, dallo staff tecnico e dai giocatori: quella di una rappresentanza del Lazio 4 Arab, club composto da 200 persone provenienti da Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Dubai e Bahrain. I ragazzi sono molto attivi su Twitter ed Instagram e, sfruttando l'arrivo della Lazio, hanno colto l'occasione per ammirare i propri beniamini praticamente a casa. Domenica ovviamente la passione per la Lazio li porterà allo stadio con u unico obiettivo: spingere la squadra fino alla Supercoppa.

