RIYAD - Lazio, torelli e scherzi: Jony perde e scappa, Milinkovic e Acerbi se la ridono - VIDEO

RIYAD - Corre Jony, corre con il sorriso. L'esterno spagnolo della Lazio è immerso nel gruppo, si prodiga nel recepire consigli e scambiare opinioni, partecipa attivamente al riscaldamento e all'allenamento lasciandosi alle spalle l'aria dell'ultimo arrivato. Quell'assist di Cagliari ha fatto bene, lo si vede. La speranza ora è che il ragazzo s'incanali su un sentiero di positività. Oggi nel torello purtroppo non è andata bene e come spesso accade è stato costretto a subire la penitenza (nel video notare anche l'esultanza di Adekanye nel calciare i rigori ndr). Qualche buffetto in testa che Jony ha provato a eludere divincolandosi dalla stretta marcatura dei compagni. Niente da fare. Può comunque consolarsi: di errori se ne sono visti diversi, tant'è che Inzaghi a più riprese ha chiesto e ottenuto di arrivare a una quota di passaggi molto alta. Fra questi da rimarcare quello di Acerbi che ha provato ad addossare le colpe a un Milinkovic-Savic senza anello al naso: pacca sulla spalla e via a correre. Questa Lazio è più gruppo che mai.

