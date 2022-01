Rizzoglio (Fondazione Genoa): "Favorevole agli ex aequo degli scudetti contesi"

Ai microfoni de glieroidelcalcio.com, Giancarlo Rizzoglio, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Genoa, si è dichiarato favorevole agli ex aequo per gli scudetti anteguerra contesi. Si legge su Laziostory.it: "Certo che lo sono. Non dimentichiamo che nel nostro albo d’oro un ex aequo, seppur con principi e criteri assolutamente diversi, c’è già. È quello del campionato 1921/22, assegnato alla Novese, vincitrice del campionato FIGC, e alla Pro Vercelli, vincitrice del campionato CCI. Titoli italiani che sono entrambi riconosciuti alle due squadre alla stregua di un ex aequo. Gli ex aequo per i campionati contesi rimane l’unica soluzione, sulla base del criterio olimpico, per ricomporre quei campionati senza aggiungere ingiustizia all’ingiustizia. E applaudire la FIGC per un atto equo, giusto e di prospettiva per il futuro del calcio italiano".

