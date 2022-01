Covid, nuova ondata in Serie A: tutti i giocatori positivi

La Serie A e il mondo del calcio in generale continuano a fare i conti con il Covid-19. Il virus non fa sconti ed è tornato a bussare alle porte delle varie squadre italiane. Nelle ultime settimane i contagi sono aumentati a dismisura e anche i calciatori ne hanno risentito. Dal focolaio della Salernitana, che non è partita per la trasferta di Udine, alla positività di Fabian Ruiz, Criscito e non solo. Di seguito tutti i giocatori della campionato attualmente positivi al coronavirus.

ATALANTA: due tesserati del gruppo squadra

BOLOGNA: Marco Molla, Nicolas Viola, Nicolas Dominguez, Aaron Hickey

CAGLIARI: Nahitan Nandez, Edoardo Goldaniga

EMPOLI: tre giocatori positivi (identità non comunicate)

FIORENTINA: due calciatori positivi (identità non comunicate)

GENOA: Domenico Criscito, Andriy Shevchenko, Laurens Serpe

HELLAS VERONA: Giangiacomo Magnani e altri otto calciatori (identità non comunicate)

INTER: Edin Dzeko, Alex Cordaz, Martin Satriano

JUVENTUS: Arthur, Carlo Pinsoglio, Giorgio Chiellini

MILAN: Ciprian Tătăruşanu

NAPOLI: Hirving Lozano, Victor Osimhen, Eljif Elmas, Kevin Malcuit, Mario Rui, Boffelli (Primavera), un membro dello staff tecnico, un magazziniere

ROMA: Borja Mayoral, Daniel Fuzato e un altro giocatore (identità non comunicata)

SALERNITANA: nove giocatori e due membri dello staff tecnico positivi (identità non comunicate)

SAMPDORIA: un giocatore e due membri dello staff (identità non comunicate)

SASSUOLO: Federico Peluso, altri due giocatori positivi e un membro dello staff (identità non comunicate)

SPEZIA: Viktor Kovalenko, Rey Manaj, Petko Hristov, Mbala Nzola

TORINO: Simone Verdi, tre giocatori e un membro dello staff

UDINESE: sette giocatori (identità non comunicate), due membri dello staff

VENEZIA: due giocatori (identità non comunicate)

Pubblicato il 28/12