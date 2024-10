Roma | Ansia Dovbyk: altro stop in Nazionale, le sue condizioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Stop in nazionale per Artem Dovbyk. Il centravanti della Roma non ha preso parte alla rifinitura insieme al gruppo in vista della gara di Nations League della sua Ucraina contro la Repubblica Ceca in programma questa sera alle 20,45. Come riportato da Il Messaggero, Dovbyk, che si era fermato anche durante la scorsa sosta, non preoccupa.

La Roma infatti resta in attesa ma da Trigoria non trapela nessuna allarme in vista della sfida di domenica prossima contro l'Inter. Il commissario tecnico degli ucraini Rebrov è sembrato ottimista per un recupero lampo del giocatore: "Dovbyk ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione" le sue parole alla vigilia della gara.