Roma, Bellinazzo: "Operazioni di Pallotta rischiose, aumenteranno soltanto il debito"

La situazione economica della Roma è ormai nota, la società giallorossa non naviga in acque tranquille. Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista del Sole24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto il punto della situazione: "DaGrosa ha semplicemente confermato che il dossier della Roma è di nuovo sulle piazze finanziarie e Pallotta dovrà rammaricarsi dell’occasione persa con Friedkin. Mi risultava che a marzo era già tutto chiuso, ma è stato Pallotta a ritardare il tutto e ora se ne sta pentendo. Anche la sub-offerta di Friedkin sarebbe stata un’offerta che Pallotta doveva tenere in considerazione. Ora il presidente giallorosso sta facendo delle operazioni finanziarie che aumenteranno soltanto il debito, delle mosse molto rischiose e c’è da essere preoccupati. Con il calo dei ricavi, con la situazione stadio in stand by e con tutta un’altra serie di situazioni ora il club è in una sorta di palude in attesa di investitori e compratori".