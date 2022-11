Roma, bomba esclusiva dalla Spagna: Dybala pronto a offrirsi al Barcellona

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è un periodo facile in casa Roma. La sconfitta nel derby e i successivi pareggi contro Sassuolo e Torino non portano ovviamente pace in tutto l'ambiente giallorosso, in cui Mourinho è il primo protagonista. Il tecnico è stato travolto dalle polemiche per il caso Karsdorp, ma la tifoseria si è largamente dichiarata al suo fianco. La pausa per il Mondiale doveva essere un momento di calma e riflessione per la società capitolina, ma a quanto pare dalla Spagna arrivano voci di mercato importanti.

Secondo quanto riporta elnacional.cat, Paulo Dybala non sarebbe soddisfatto e, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League, sarebbe pronto ad offrirsi al Barcellona (pronto a pagare la clausola da 20 milioni). La bomba di mercato non riguarderebbe soltanto il prematuro addio dell'argentino: a quanto pare infatti la Joya andrebbe a sostituire di fatto Memphis Depay, il quale invece si stabilirebbe proprio alla Roma.