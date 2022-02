Roma, Brambati e l'indiscrezione su Mourinho: "La società non è contenta. Per l'anno prossimo..."

Josè Mourinho, al di là delle dichiarazioni di facciata, non sta convincendo la Roma. I giallorossi stanno faticando a tenere il passo delle big e squadre alla portata ultimamente è inciampata. La società non è contenta e starebbe sondando il terreno per un nuovo allenatore per la prossima stagione. L'indiscrezione è stata data da Massimo Brambati durante il suo collegamento a TMW Radio: "Non faccio nomi ma ieri ho parlato con un allenatore che dice di essere stato contattato dalla Roma per il prossimo anno. Quindi vuol dire che Mourinho non ha tutta questo futuro. Vuol dire che la società non è contenta del tecnico. L'allenatore contattato credo abbia dato la sua disponibilità, perché c'è uno staff da preparare e non tutto è rimasto con lui. E' una bella suggestione, posso dire solo quello".