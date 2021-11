Roma, brutte notizie per Mourinho: lungo stop per Pellegrini

Brutte notizie in casa Roma, Lorenzo Pellegrini costretto a lungo stop dopo l’infortunio rimediato ieri nella gara contro il Torino. Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio infatti, il capitano dei giallorossi è stato obbligato ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato la lesione al quadricipite destro e dovrà dunque restare ai box per circa 30/40 giorni. Il suo rientro in campo è rimandato al prossimo anno.

