Malagò sul caso Juventus: "In questi momenti bisogna stare zitti"

L'indagine relativa alle plusvalenze in casa Juventus tiene banco e non potrebbe essere altrimenti. In merito è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Ho un'idea chiara. Quando ci sono le procure di mezzo, l'ho scoperto in modo diretto e indiretto, bisogna stare zitti. Le parti interessate hanno fatto un comunicato a tutela dei propri diritti e interessi. Ora attendiamo gli sviluppi", queste le sue parole riportate dall'Ansa.

