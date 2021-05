Roma, c’è anche Mata nella lista dei desideri di Mourinho: la situazione

Juan Mata piace anche alla Roma. Il fantasista spagnolo, accostato alla Lazio nella giornata di ieri, ha il contratto in scadenza in estate lascerà il Manchester United a fine stagione. L'ex Chelsea e Valencia è pronto a tuffarsi in una nuova avventura che potrebbe portarlo nella Capitale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oltre ai biancocelesti, anche i giallorossi avrebbero sondato il terreno per il centrocampista dei Red Devils. Il 33enne sarebbe nella lista dei desideri del nuovo tecnico Mourinho che lo ha avuto con lui sia a Old Trafford che a Stamford Bridge. In estate si aprirà l'asta per lo spagnolo, praticamente certo di voler cambiare aria visto il pochissimo spazio che sta trovando con Solskjaer.