Roma, che polveriera! Pallotta pensa al licenziamento di Petrachi: la situazione

Un vero disastro in casa Roma. Un campo minato, dove ai problemi economici vanno di pari passo quelli gestionali. Sotto gli occhi di tutti c'è la dura lite tra Pallotta e Petrachi, che continua a lasciare strascichi. Il ds ha scritto al presidente un messaggio, in cui ha manifestato tutto il suo malumore. Non si è fatta aspettare la reazione di Pallota, che addirittura starebbe pensando ora a un licenziamento per giusta causa. Come se non bastasse, anche il rapporto tra calciatori e ds si sono logorati in seguito alle dichiarazioni di Petrachi a Sky Sport, con le quali aveva sottolineato la scarsa concentrazione durante gli allenamenti. Ecco che, se a queste condizioni aggiungiamo il disastroso rosso di oltre 300 milioni, si staglia all'orizzonte la possibilità di diversi cambiamenti nell'organico dirigenziale. L'ombra di Franco Baldini è tornata a farsi sentire, per il ruolo di ds invece sarebbe Morgan De Sanctis il primo candidato. Inoltre, il Ceo Guido Fienga è in disaccordo con le decisioni di Pallotta, che non ha voluto vendere il club per una cifra vicina ai 570 milioni. Non sono da escludere le sue dimissioni, con Baldissoni pronto a salire in sella. Intrighi da serie televisiva, giochi di potere e futuro appeso a un filo di lana. Questa è l'attuale situazione in casa Roma.