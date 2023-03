Roma, classe arbitrale stufa dell'atteggiamento di squadra e staff: la decisione di Rocchi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato un weekend semplice per i direttori di casa che hanno chiuso la 27esima con due derby: Lazio - Roma e Inter - Juventus. Le polemiche, come sempre, non sono mancate ma, secondo quanto riportato da SportMediaset, proprio la stracittadina sarebbe sotto stretta osservazione del designatore Gianluca Rocchi. Rocchi sarebbe più che soddisfatto dell'operato di Massa, a non piacergli sarebbe stato l'atteggiamento della Roma, i cui tesserati hanno accumulato già 10 turni di squalifica in campionato tra giocatori e staff. Una situazione sempre più complessa che potrebbe portare l'AIA a una dichiarazione pubblica.