Roma, comunicati i due positivi: sono Cristante e Villar

AGGIORNAMENTO 13:42 - La società giallorossa ha comunicato i nomi dei due giocatori positivi dopo aver effettuato i test molecolari: si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Di seguito la nota del club: "L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".

Panico in casa Roma: due giocatori sarebbero risultati positivi al Covid-19 durante il giro di tamponi effettuati prima della partita di domani contro il Genoa, come vuole il protocollo. Sky Sport ha diffuso la notizia, ma al momento non si conoscono i nomi dei contagiati. La società sta aspettando di effettuare nuovi test per scongirare casi di falsa positività. Se i risultati dovessero essere uguali a quelli precedenti verrà emesso un comunicato o sarà Mourinho a parlarne in conferenza.