Roma, De Rossi sul derby: "Abbiamo poco materiale per prepararlo, la Lazio..."

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Lecce-Roma, Daniele De Rossi si è espresso sul derby e sulla settimana che sarà. Queste le parole del tecnico giallorosso: "La settimana è già iniziata, c’è poco tempo da pensare. Abbiamo un po’ poco materiale per preparare questa partita perché la Lazio nel giorno del derby avrà giocato soltanto due partite col nuovo allenatore. Un po’ di dubbi ci rimarranno, è un allenatore tanto diverso da quello che avevano prima. Molto bravo che ha già fatto un ottimo risultato. Sarà una partita sentitissima come sempre, bellissima ma molto importante e difficile”.

“Dybala? Sapevamo che l’avremmo messo dentro solo in caso di necessità. Noi abbiamo sempre necessità di Paulo Dybala, qualsiasi squadra l’avrebbe. Sapevamo che dovevamo centellinare il minutaggio e se avessimo avuto un risultato più netto, a favore o sfavore, non l’avrei mai messo. È sulla via del rientro, sta bene e sei è allenato. Gli mancavano degli allenamenti e non abbiamo voluto rischiare di fargli fare troppi minuti”.

De Rossi è poi intervenuto in conferenza stampa e tornando sulla stracittadina, la sua prima sulla panchina della Roma, ha dichiarato: "Ne ho vissuti tanti, c'è tanta attesa anche da parte mia, per la prima volta lo vivrò da allenatore. Ma devo preparare una partita di calcio e non posso pensare alle emozioni. Tudor lo conosciamo, ci faremo trovare pronti”

